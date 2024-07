Żeńska reprezentacja Japonii w zapasach w stylu wolnym idzie w Rio de Janeiro jak burza. Japońskie dziewczyny wygrywają w prawie każdej kategorii. Jedną z ich "ofiar" była między innymi polska medalistka Monika Michalik, która przegrała z późniejszą mistrzynią olimpijską. Zawodniczki z Kraju Kwitnącej Wiśni po zakończeniu zmagań bardzo emocjonalnie podchodzą do osiągniętych przez siebie wyników.

Daniem firmowym w repertuarze japońskich zawodniczek jest noszenie na barana swojego trenera Kazuhito Sakae po olimpijskiej macie. O krok dalej poszła jednak złota medalistka w kategorii do 63 kilogramów Risako Kawai, właśnie ta, która pokonała wcześniej Michalik. Chwilę po zakończonej zwycięstwem walce finałowej podbiegła do trenera i dwa razy rzuciła go przez ramię!

When you've just won an Olympjc gold in wrestling, this is how to thank your coach. pic.twitter.com/Y5QIuwOWrH

— SimonNRicketts (@SimonNRicketts) August 19, 2016