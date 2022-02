Radek Majdan pokazał Małgorzatę Rozenek w łóżku! Internauci od razu wypatrzyli jeden szczegół

Małgorzata Rozenek pokazała urocze nagranie z małym Heniem i Radkiem Majdanem w rolach głównych. Dziś wyjątkowa data w ich rodzinie, ponieważ Henio kończy już pół roku! Zupełnie nie wiem, kiedy to minęło! - napisała dumna mama Radosław Majdan z kolei pokazał pierwsze zdjęcie, jakie zrobił ze swoim maluchem jeszcze w szpitalu! Z okazji tego małego święta, ojciec z synem zrobili sobie wyjątkowe zdjęcie. Fani zwrócili jednak uwagę na jeden szczegół i nie dowierzają, że Radek mógł synkowi dać taki prezent. O co chodzi? Zobacz także: Małgorzata Rozenek zapomniała o masce na spacerze z rodzicami i Heniem! Henryk Majdan ma już pół roku. Małe święto u Majdanów Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan zostali rodzicami Henia już pół roku temu. Trudno im uwierzyć, jak szybko zleciało to pierwsze sześć miesięcy. Dumni rodzicie systematycznie dzielą się swoimi zdjęciami z prywatnego albumu w sieci. Nic dziwnego, że pierwsze małe święto chłopca również zostało udokumentowane. Grudzień dla Henia Majdana jest wyjątkowy, w końcu w tym miesiącu przeżył pierwsze swoje mikołajki, wraz z rodzicami świętuje pół roczku i po raz pierwszy będzie uczestniczył w Bożym Narodzeniu. W przepięknym domu Majdanów nie brakuje dziecięcych świątecznych akcentów, które zostały stworzone specjalnie na myśl o małym Heniu. 10 grudnia Henryk Majdan skończył 6 miesięcy. To wyjątkowa data dla jego rodziców. Z tej okazji Małgorzata Rozenek opublikowała rozczulające nagranie z Radkiem i Heniem w roli głównej. W tle słychać transmisję z meczu oraz zabawną pogawędkę taty i synka na temat piłki nożnej. Kto wie, może niedługo okaże się, że faktycznie będą dzielić tę pasję? Henryk Jan...