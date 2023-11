Nie cichną echa po porażce Polski na Mundialu. Obecnie ważą się losy selekcjonera Adama Nawałki, Robert Lewandowski znalazł się w ogniu krytyki, a dziennikarze wypominają polskiej ekipie różne błędy. Czy jednym z nich był brak dyscypliny w polskiej drużynie? "Przegląd sportowy" po porażce z Kolumbią napisał, że piłkarze pili alkohol podczas zgrupowania w Arłamowie i trener na to nie zareagował. W jednym z wywiadów Kamil Glik przyznał, że podczas zgrupowania w dni wolne mieli pozwolenie od trenera na wypicie kilku piw. Czy to z powodu luźnej atmosfery podczas zgrupowań i spożywania alkoholu przez piłkarzy ponieśliśmy porażkę podczas turnieju? Czy piłkarze mogą przed ważnym turniejem pić alkohol? Zobaczcie, co na ten temat sądzi Radek Majdan!

Kamil Glik przyznał, że piłkarze pili alkohol podczas zgrupowania kadry

