Kamil Glik odniósł się do plotek o aferze alkoholowej w polskiej kadrze. Po przegranym meczu z Kolumbią, pojawiły się w mediach informacje o podziałach w kadrze, ale również o braku dyscypliny. Dziennikarz "Przeglądu sportowego" napisał, że piłkarze pili alkohol podczas przygotowań do Mundialu!

Jeśli afera alkoholowa 2016 rok, piłkarze urządzili sobie mocno zakrapianą imprezę wywołała terapię szokową, to tylko chwilową. Wspomniane granice były przekraczane też podczas przedmundialowych przygotowań, ale nic z tym nie zrobiono. Uznano, że to nie czas i miejsce. Zawodnicy to bagatelizują, bo przed EURO też tak było, ale pojawia się pytanie o dyscyplinę. Trener tym razem nic z tym nie zrobił - pisał Tomasz Włodarczyk w "Przeglądzie sportowym".

Co na to piłkarze? Kamil Glik odniósł się do tych plotek jeszcze tego samego dnia. Potem jednak pojawiły się nowe informacje - użytkownicy Twittera pisali, że Glik doznał kontuzji po imprezie! Co na to nasz obrońca?

