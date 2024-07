Daniel Radcliffe przeraził się, gdy dotarły do niego plotki, jakoby J.K. Rowling planowała napisać kolejną książkę o przygodach Harrego Pottera, w którego postać aktor wcielał się przez kilka ostatnich lat.

Daniel wysłał więc smsa do Rowling z żądaniem wyjaśnień. „Czy to prawda? Piszesz kolejną książkę?”

Na co autorka odpowiedziała, że jest zachwycona jego grą w ostatnim filmie o Potterze i w rewanżu obiecuje nie pisać żadnej książki o Harrym.

Radcliffe po zakończeniu ostatniego filmu o przygodach młodego czarodzieja oznajmił, że nie zamierza już więcej wcielać się w tę postać.

Chcielibyście przeczytać kolejną część przygód czarodzieja Pottera?