Qczaj przechodzi bardzo trudne chwile. Trener poinformował swoich fanów, że jego ukochana mama walczy z nowotworem. Qczaj w najnowszym wpisie na Instagramie przyznał, że zaledwie kilka dni temu on i jego bliscy poznali wstrząsającą diagnozę. Sportowiec pokazał w sieci zdjęcie mamy i zwrócił się do swoich fanów z prośbą o modlitwę. Na wpis Qczaja zareagowała m.in. Magdalena Stępień.

Zaledwie kilka tygodni temu Qczaj pokazał swojego partnera i publicznie przyznał, że jego serce jest już zajęte. Trener nie ukrywał wówczas swojego szczęścia, a w sieci pojawiło się nagranie na którym widać, jak tańczy z ukochanym. Niestety, tym razem Qczaj za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał bardzo smutną informację o stanie zdrowia swojej mamy. Okazuje się, że lekarze zdiagnozowali nowotwór u mamy trenera. Qczaj nie ukrywa, że przechodzi bardzo trudne chwile.

Mama. Pierwsza myśl z którą się budzę.

Ostatnia myśl, która towarzyszy mi gdy zamykam oczy. Śpię niespokojnie budząc się wcześnie. Otwieram oczy i leżę tak przez chwilę, by dotarło do mnie czy to oby nie był sen…

Moja Mama jest chora. Moja Mama ma nowotwór, raka, „dziada” - jak go sama nazwała.

Myśli jak odbijające się od terakoty piłeczki pingpongowe rozdupcają mi mózg.

Oddycham. Ja zawsze sobie sam ze wszystkim radziłem.

Wesoło, pozytywna energia to do ludzi… dzielić się ile fabryka dała. Gdy smutno to uciec w samotność, destrukcję, dół. Tak było kiedyś ale już nie jest. Łamiącym się głosem, przez zaciśnięte gardło tym razem to ja dziękuję Wam za wsparcie! rozpoczął swój wpis Qczaj.