Żałoba spowiła dziś polskie media, gdy poinformowano o śmierci zaledwie 54-letniego Krzysztofa Respondka. Fani wciąż zastanawiają się, co właściwie przyczyniło się do takiej tragedii. Teraz głos zabrał Krzysztof Ibisz, zdradzając, czy aktor w przeszłości skarżył się na jakieś dolegliwości.

Nie milkną echa po druzgoczącej informacji o śmierci Krzysztofa Respondka. Chociaż poznaliśmy przyczynę śmierci 54-latka, którą miał być zawał serca, wielu wciąż zadaje sobie pytanie, dlaczego i jak do tego doszło. Aktor nie skarżył się bowiem na żadne dolegliwości i wydawał się być okazem zdrowia, a przynajmniej tak wszyscy sądzili. Teraz na ten temat wypowiedział się Krzysztof Ibisz.

Prezenter w rozmowie z Pudelkiem wyraził ogromne zaskoczenie nagłą śmiercią Respondka, podkreślając, że prowadził on bardzo zdrowy tryb życia. Jak wyjawił, aktor był daleki od jakichkolwiek używek.