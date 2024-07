Które tematy rozgrzewały was najbardziej w 2016 roku? Specjalnie dla was zebraliśmy kilka hitowych wideo autorstwa Party.pl, które wzbudziły najwięcej emocji i to właśnie te materiały były najchętniej przez was oglądane. Zdecydowanym numerem jeden okazał się materiał z Dodą komentującą jej występ w kusym body przed Andrzejem Dudą i wręczenie mu kawałka tortu na gali "Super Expressu" (Zobacz też: Doda o parze prezydenckiej: "To przemili ludzie, bardzo uroczy". Porozmawiali po gali? WIDEO). W 2016 roku żyliście z nami również szczerym wyznaniem Anny Wyszkoni o swojej chorobie oraz głośną kłótnią, do której doszło między Magdą Gessler a Martyną Wojciechowską. W związku z "Azją Express" zainteresowaliście się również bardziej Małgorzatą Rozenek-Majdan i jej planami na przyszłość - czy Azję pokochają również jej synowie?

Co jeszcze wzbudziło w was tyle emocji? Przypomnijcie sobie razem z Party.pl najlepsze wideo minionego roku!

Komentarz Dody o podaniu tortu prezydentowi wzbudził wasze największe zainteresowanie!

Interesowaliście się również chorobą Anny Wyszkoni i jej obecnym stanem zdrowia.