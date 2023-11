Zuza zdecyduje się nagrać pożegnalne wideo dla swoich synów. Padnie wiele wzruszających i bardzo smutnych słów. Zuza wyzna swoim synom, na czym jej najbardziej zależy.

Cześć Grzesiu, część Krzysiu. Właśnie na was patrzyłam jak śpicie. A wiecie że podczas snu się rośnie? No... tak przynajmniej mówią. Wiem że wyrośniecie na mądrych, silnych i wrażliwych facetów, wiem to... nie chcę wam dawać wskazówek jak macie żyć, kim macie być bo to wszystko zależy od was tylko i wyłącznie. Ale chciała bym was prosić o jedno... żebyście pamiętali że jesteście braćmi, żebyście byli dla siebie wsparciem, żebyście sobie pomagali i nie tracili ze sobą kontaktu. To będzie największy prezent dla mnie... bardzo was kocham, mama - powie Zuza na nagraniu.