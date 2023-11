1 z 6

Mimo że co czwartek wciąż możemy oglądać 12. sezon "Przyjaciółek", to jednak już wiadomo, że serialowe gwiazdy pracują na planie 13. sezonu! Do sieci trafiło już wiele zdjęć i nagrań z nowej serii, dzięki czemu wiemy, co się wydarzy i jak dalej potoczą się wątki ulubionych bohaterek: Ingi (Małgorzata Socha), Zuzy (Anita Sokołowska), Anki (Magda Stużyńska) i Patrycji (Joanna Liszowska) Dorotka (Agnieszka Sienkiewicz). Obecnie wszyscy zastanawiają się przede wszystkim, czy Zuza wygra z chorobą, czy Inga ułoży sobie życie, czy Patrycja wróci do Wiktora i co dalej ze związkiem Anki i Pawła. Jeśli chcecie znać odpowiedzi na te pytania i jesteście ciekawi, co będzie się działo w 13. sezonie "Przyjaciółek", to koniecznie zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

