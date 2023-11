1 z 5

Już wiadomo, że 12. sezon "Przyjaciółek" nie będzie ostatnim. Niedawno ruszyły prace na planie 13. sezonu, co jest świetną wiadomością dla wszystkich miłośników polsatowskiej produkcji. Pewne jest, że w kolejnym sezonie zobaczymy Ingę (Małgorzata Socha), Ankę (Magda Stużyńska), Patrycję (Joanna Liszowska) i Dorotkę (Agnieszka Sienkiewicz), ale czy Zuzę (Anita Sokołowska)? W końcu wiadomo, że jedna z ulubionych bohaterek walczy z rakiem piersi. Czy uda jej się wygrać? Teraz na jaw wyszło, że w 13. sezonie do ekipy dołączy nowa gwiazda! Czy to ona zastąpi Zuzę? Przeczytajcie więcej na kolejnych stronach galerii.

