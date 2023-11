3 z 5

Gdy przypadkiem Patrycja pomogła Dariuszowi i zawiozła go do szpitala, tam spotkała Wiktora. Patrycja nie ukrywała swoich pretensji w stosunku do byłego męża. Pytała go, czemu nigdy nie opowiedział jej o swojej siostrze. Jednak dopiero w 141. odcinku Wiktor postanowi otworzyć się przed Patrycją. Pijany zadzwoni do niej, jednak telefon odbierze Wika (Roma Gąsiorowska), która poprosi Patrycję o nocleg. Wiktor będzie myślał, że rozmawia z żoną i powie jej, że zabił swoją siostrę!

