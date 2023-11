1 z 6

Już dziś 138. odcinek 12. sezonu "Przyjaciółek". Dowiemy się, co dalej wydarzyło się u Ingi (Małgorzata Socha), Patrycji (Joanna Liszowska), Anki (Magda Stużyńska) i Zuzy (Anita Sokołowska). W ostatnim odcinku Inga zaczęła mieć jeszcze większe problemy finansowe - Robert zaczął wyliczać ją ze wszystkiego, co kupuje Marysi i zapowiedział, że zmniejszy jej alimenty. Anka była załamana zachowaniem Pawła - jej mąż wsiadł pijany do samochodu z wnukiem! Na szczęście nie zdążył zajechać daleko, uderzył w bramę. Nikomu nic się nie stało. Zuza zaczęła bać się o swoje zdrowie - duże znamię zauważone przez ekspedientkę w sklepie okazało się być niegroźne, jednak podczas przymierzania sukni ślubnej Zuza poczuła guzek w piersi. Co czeka "Przyjaciółki" w 138. odcinku? Zobaczcie galerię!

