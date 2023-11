4 z 5

Zuza ucieknie do Stefy i dopiero wtedy przyzna jej się do swojego stanu. Rozmowa z matką podniesie Zuzę na duchu. Stefa sama chorowała na raka piersi i wygrała. Obecnie jest zdrowa, co da nadzieję Markiewicz.

