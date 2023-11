Reklama

Przed nami już 139. odcinek "Przyjaciółek". Tym razem Inga (Małgorzata Socha) będzie próbowała interweniować w sprawie związku Andrzeja z nastoletnią Mają. Tymczasem Patrycja (Joanna Liszowska) spotka się z ojcem Wiktora (Paweł Deląg). Jej mąż również zjawi się na tym spotkaniu i wtedy Patrycja odkryje prawdę o Wiktorze. Zrozumie, dlatego jej mąż tak się zachowywał w stosunku do niej. Z kolei Dorotka (Agnieszka Sienkiewicz) w końcu pozna córkę Eryka (Olgierd Łukaszewicz), z którą najwyraźniej nie ma szans na stworzenie bliskiej relacji. Problemy będzie mieć też Anka (Magda Stużyńska), która będzie mobbingowana przez mecenas Olgę (Dominika Ostałowska). To jednak nic w porównaniu z tym, co będzie przeżywać Zuza (Anita Sokołowska), która odbierze wyniki biopsji... Zobaczcie zwiastun 139. odcinka "Przyjaciółek"! Będziecie oglądać?

Zuza dowie się, że ma raka

Zuza będzie mogła liczyć na wsparcie swoich przyjaciółek

