W 12. sezonie "Przyjaciółek" Zuza (Anita Sokołowska) ma najcięższą batalię do stoczenia z życiem. O ile każda z czterech przyjaciółek ma problemy, a losy Ingi (Małgorzata Socha), Patrycji (Joanna Liszowska), Anki (Magda Stużyńska) zmieniły się o 180 stopni, o tyle to właśnie przed Zuzą najgorsze chwile - dowiedziała się, że ma raka, tak jak jej mama. Okazuje się jednak, że Markiewicz nie w głowie konwencjonalne sposoby leczenia. Zuza wybrała walkę z chorobą... na ringu. Zobaczcie zwiastun 139. odcinka "Przyjaciółek" i sprawdźcie, co się wydarzy.

Reklama

Zachęcamy do dyskusji o polskich serialach na naszej grupie na Facebooku https://www.facebook.com/groups/serialepolskie/

Zobacz: TEJ rozmowy Inga z "Przyjaciółek" nie zapomni nigdy! Padną szokujące słowa i już nic nie będzie takie samo!

Przeczytaj też: Gwiazda "Przyjaciółek" opowiedziała o związku z żonatym aktorem! Tak wylewna nie była nigdy!

Zuza zapisała się na zajęcia bokserskie!

Mat. prasowe

Dlaczego Zuza chce trenować boks? Zobaczcie!

Reklama