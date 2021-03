Powstaje książka o Basi Kurdej-Szatan! Kto zdradzi jej największe sekrety? 

Książka o Barbarze Kurdej-Szatan, napisana przez jej przyjaciółkę z dzieciństwa, dziennikarkę Magdalenę Bober, ukaże się za kilka tygodni. Na oczach dziennikarki jej przyjaciółka stawała się wielką gwiazdą. Magda towarzyszyła Basi w castingu na reklamę jednego z operatorów sieci komórkowej. Reklama ta sprawiła, że Barbarę pokochała cała Polska. Jakie sekrety pojawią się w książce?

Książka powstawała przez dwa lata, znajdą się w niej m.in. sekrety gwiazdy oraz dowiemy się, jaka aktorka jest naprawdę.

Nie będzie to typowa biografia, a raczej rozmowa dwóch przyjaciółek. Tylko Magda mogła wysłuchać nieznanych historii gwiazdy, bo zna Basię jeszcze z Opola, sprzed 20 lat i była z nią w "X Factorze", gdzie razem śpiewały w chórze "Soul City".

Kiedy ludzie patrzą na Basię, widzą słodką blondynkę z reklamy. Aniołek! A ja myślę: „Jak bardzo nie trafiacie w to, jakim ona jest człowiekiem”. Odważna, charakterna, nie kalkuluje, nie pogrywa, podąża za sercem i tak realizuje marzenia. Zawsze zastanawiałam się, skąd ona to ma. Teraz już wiem, że to pakiet, który dostała od rodziców, oni dawali jej wolność i wiarę w siebie. To nauka też dla mnie jako matki – tłumaczy Bober.