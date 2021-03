Barbara Kurdej - Szatan ostatnio była gościem w programie u Kuby Wojewódzkiego. Podczas rozmowy z showmanem aktorka zdecydowała się na szczere wyznanie - piękna gwiazda, którą pokochało miliony Polaków uważa, że już nie jest "ulubienicą Polski"? Dlaczego? Zobaczcie, co powiedziała Basia.

Barbara Kurdej - Szatan w szczerym wyznaniu u Kuby Wojewódzkiego: "Czasem niestety nie panuję nad sobą"

Basia Kurdej - Szatan już od lat jest jedną z najpopularniejszych polskich aktorek. Widzowie pokochali ją najpierw za rolę uroczej blondynki z reklamy jednej z sieci komórkowych, a potem jej kariera nabrała już zawrotnego tempa. Role w najpopularniejszych polskich serialach i filmach, udział w uwielbianych przez widzów produkcjach rozrywkowych, to tylko niewielka część w jej dorobku artystycznym. Gwiazda dzięki swoim poczynaniom w show biznesie zgromadziła naprawdę wierne grono fanów, które śledzi również jej losy w mediach społecznościowych.

Podczas rozmowy Kuby Wojewódzkiego z Barbarą Kurdej - Szatan, showman zwrócił uwagę, że Basia "jest ulubienicą Polski". Gwiazda jednak szybko dodała, że "była", a nie jest. Kuba Wojewódzki zaczął drążyć temat pytając ją, czy "przestała być”, czy "zdecydowała się przestać nią być". Wtedy też gwiazda odpowiedziała:

Ja chyba zawsze byłam dość impulsywna. Czasem niestety nie panuję nad sobą - przyznała Basia.

Co dokładnie miała na myśli aktorka? Gwiazda w swoich mediach społecznościowych zawsze jest bardzo szczera, odpowiada również na komentarze fanów i czasami zdarza się jej do tego podejść bardzo emocjonalnie. Czy to jednak zaważyło na tym, że przestała być "ulubienicą Polski"? Patrząc na jej profil w mediach społecznościowych, na którym zgromadziła prawie 1,5 miliona fanów nie mamy wątpliwości, że Basia w dalszym ciągu jest jedną z najbardziej lubianych polskich gwiazd!