Finał pierwszego sezonu "Love Island. Wyspa miłości" za nami. W programie zwyciężyli Sylwia i Mikołaj, a z racji tego, że oboje wybrali miłość, a nie pieniądze, każde z nich wygrało po 50 tys. zł.

Jednak po wielkim finale oprócz gratulacji pojawia się też trochę kontrowersji. Okazuje się np., że niektórzy uczestnicy w programie znali się już wcześniej. A wyszło to na jaw za sprawą przyjaciela Sylwii, który odwiedził ją w hiszpańskiej willi.

Zobaczcie, o co chodzi i jakie są powiązania między prowadzącą, a niektórymi uczestniczkami...

Znajomy Sylwii jest przyjacielem Karoliny Gilon

Kiedy przed finałem "Love Island" do uczestników przyjechały rodziny, Sylwię odwiedził przyjaciel. Dziewczyna wyznała, że jej mama nie jest tak otwarta, pewnie dlatego nie pojawiła się ona, ale za to Sylwia miło spędziła czas ze znajomym fryzjerem. Okazuje się jednak, że jej dobry kolega jest również przyjacielem prowadzącej "Wyspę miłości", Karoliny Gilon.

Wszyscy oni są związani z show-biznesem i mają okazję się spotykać przy różnych projektach. Sylwia Madeńska jest tancerką i pojawiała w nagraniach do "Jaka to melodia?", teledysku do piosenki Sary Boruc czy zespołu De Mono. Z kolei Damien Koba jest popularnym fryzjerem gwiazd. Jego klientkami są m.in. Karolina Gilon, Patricia Kazadi, Marcelina Zawadzka czy Ida Nowakowska.

Z fryzjerskich usług Damiena wielokrotnie korzystała też inna uczestniczka "Love Island" Monika Kozakiewicz, która jest makijażystką wielu gwiazd, m.in Wiktorii Gąsiewskiej, Joanny Opozdy czy sióstr Bohosiewicz. Okazuje się tym samym, że przyjaciel Sylwii jest też znajomym Karoliny Gilon i Moniki. Ich drogi zawodowe często się przeplatają i wszyscy dobrze się znają.

Internauci szybko zareagowali na tę informację i sami zwrócili uwagę na powiązania między uczestnikami:

O ile dobrze kojarzę, ten Damien jest fryzjerem zarówno Karoliny Gilon, jak i Moni i nagle okazuje się przyjacielem Sylwii?... Hmmm albo mały ten świat, albo przypadek?". Sylwia na swoim profilu oznaczała kiedyś Monikę, dziękowała jej za makijaż. Czyli wszyscy się znają. Nic nowego

Uważacie, że to ok, że uczestnicy show znają się też poza programem?

