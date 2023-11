Program "Love Island. Wyspa miłości" to prawdziwy hit jesiennej ramówki Polsatu! Nowe show ruszyło kilka tygodni temu, ale już ma całkiem spore grono fanów. Widzowie śledzą losy bohaterów programu, którzy żyją w luksusowej willi w Hiszpanii. Uczestnicy muszą stworzyć pary, które będą ze sobą również po zakończeniu show. Zwycięski duet otrzyma nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych.

Jedną z najpopularniejszych uczestniczek "Love Island. Wyspa miłości" jest Sylwia, która już w przeszłości próbowała swoich sił w polskim show-biznesie. Wiedzieliście, że tancerka wzięła udział m.in. w teledysku Sary Boruc i wystąpiła w hitowym programie TVP?

W jakim programie TVP wystąpiła Sylwia Madeńska z "Love Island"?

Sylwia Madeńska ma 27 lat i jest tancerką. Dziewczyna występowała na wielu oficjalnych imprezach, ale również w hitowym programie TVP! Okazuje się, że uczestniczka "Love Island. Wyspa miłości" brała udział w nagraniach show "Jaka to melodia?" - oczywiście jako tancerka. Sylwia wystąpiła także w teledysku Sary Boruc! Tancerkę możemy zobaczyć w klipie "Juice". Ale to jeszcze nie koniec! Uczestniczka show Polsatu wzięła udział również w nagraniu teledysku do piosenki "Drzewa" zespołu De Mono.

Czy dzięki występom w "Love Island. Wyspa miłości" grono fanów Sylwii wkrótce się powiększy? Niestety, ostatnio widzowie show byli oburzeni jej zachowaniem. Okazało się bowiem, że Sylwia przyczyniła się do wyeliminowania z programu Moniki i Pawła! Madeńska była jedną z osób, które wskazały, że to właśnie oni mają najmniejsze szanse na stworzenie trwałego związku poza programem. Monika i Paweł otrzymali najwięcej głosów i niestety musieli pożegnać się z show.

Zobaczcie teledysk Sary Boruc z udziałem Sylwii! Kibicujecie jej w programie Polsatu?

