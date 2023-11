Ojciec Ani Przybylskiej zmarł, kiedy gwiazda miała zaledwie kilkanaście lat. Siostra Ani tym samym tłumaczy, że być może dlatego Przybylska tak szybko chciała znaleźć sobie partnera - kogoś kto wypełni pustkę po jej ojcu.

(...) Tymczasem pierwszy partner – niewypał, drugi – niewypał. Najbardziej przeżyła rozwód. Liczyła, że ślub kościelny będzie gwarancją powodzenia i że to będzie miłość do grobowej deski. (...) - powiedziała Agnieszka Kubera, nawiązując do małżeństwa Ani z Dominikiem Zygrą.