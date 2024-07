W niedzielę wieczorem w mediach pojawiła się smutna informacja o śmierci Anny Przybylskiej. Aktorce, pomimo walki do samego końca, nie udało się pokonać raka trzustki. Gwiazda osierociła trójkę dzieci, którymi teraz zajmie się jej parter, Jarosław Bieniuk. Czeka go wielkie wyzwanie. Przypomnijmy: Bieniuk i Przybylska myśleli o ślubie. Po śmierci Ani czeka go ogromne wyzwanie

O Jarosławie w trudnych dla niego chwilach nie zapomniały kluby piłkarskie, w których przez wiele lat grał. Na Facebooka Lechii Gdańsk, gdzie występował trzy lata pojawił się wzruszając wpis. Bieniuk może liczyć na wsparcie kolegów z drużyny:

Z wielkim smutkiem w niedzielę wieczorem przyjęliśmy informację o śmierci Anny Przybylskiej. W związku z tą tragiczną informacją zarząd, pracownicy, piłkarze i sztab szkoleniowy Lechii Gdańsk składają Jarosławowi Bieniukowi i jego najbliższym szczere wyrazy współczucia i łączą się z nimi w żałobie. Jarku, jesteśmy z Tobą w tych trudnych chwilach - czytamy

O Bieniuku nie zapominał również Widzew Łódź, gdzie grał dla nich w latach 2009-2012:

Wyrazy szczerego, głębokiego współczucia z powodu śmierci partnerki życiowej - aktorki Anny Przybylskiej, byłemu zawodnikowi Widzewa Łódź Jarosławowi Bieniukowi oraz całej Rodzinie, składają Zarząd, Trenerzy, Piłkarze oraz Pracownicy RTS Widzew Łódź S.A. Jarosław – w tych trudnych chwilach Widzew Łódź jest z Tobą - pisze zarząd klubu

My również jeszcze raz składamy szczere kondolencje.

