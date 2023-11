Anna Przybylska zaczęła się badać. Początkowo lekarze podejrzewali łagodne zmiany i dopiero na stole operacyjnym okazało się, jak jest naprawdę.

- Po operacji lekarz powiedział: „Mam dwie wiadomości. Jedna jest taka, że zmiana została całkowicie wycięta, z marginesem, a druga – że wnioskując z koloru, kształtu i konsystencji, nie jest to zmiana łagodna”. Nikt się nie spodziewał, że to będzie rak, najwyżej coś, co można przeleczyć na przykład hormonami. Jeszcze do niej mówię: „Anka, jak ty z pięć kilo przytyjesz, to nikt tego nawet nie zauważy”. Przeliczyliśmy się - wyznała siostra aktorki.