12 września wystartowała ogólnopolska kampania poświęcona promocji mięsa drobiowego, której twarzą została Anna Przybylska. Spoty promujące program "Ciesz się smakiem i zdrowie - wybieraj drób!" zostały zrealizowana na zlecenie Krajowej Rady Drobiarstwa pod hasłem "Warto doceniać to, co dobre. Warto jeść kurczaka!". Celem kampanii jest podniesienie wśród konsumentów ogólnej percepcji wartości mięsa drobiowego i jego przetworów. Dla Przybylskiej nie jest to pierwsza tego typu przygoda. Aktorka reklamowała już wodę mineralną i kosmetyki.



Tym razem Anna promuje produkt nie sama, a u boku swojego męża piłkarza, Jarosława Bieniuka. W spocie asystuje im także dwójka przybranych dzieci, które podczas rodzinnego obiadu zachwycają się soczystym mięsem z kurczaka.



Budżet przeznaczony na kampanię wynosi 3 miliony złotych. Ciekawe ile z tego dostała Przybylska z mężem...





