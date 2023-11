5 z 5

- Na Okęciu Mackiewicza zatrzymuje Straż Graniczna. Słyszy, że za niezapłacone alimenty ścigają go sąd i skarbówka, grozi mu odsiadka. Konto zajęte, długi. Wpis na FB: "Ja tu sobie wakacje w Pakistanie spędzam, a tu obrabiają moją osobę w sądach, komisariatach itd. I jeszcze mi imputują, że to ja sobie zgotowałem ten los" - czytamy w Newsweeku.

Stara się o wsparcie z Ministerstwa Sportu, jednak nie udaje mu się go zdobyć. Wyjeżdża do Irlandii, by zarobić. Zajmuje się renowacją starych samochodów. W grudniu 2017 roku ponownie - po raz siódmy - wyrusza do Pakistanu z zamiarem zdobycia Nanga Parbat. Razem z Elizabeth Revol osiągają cel. Francuzka kończy wyprawę, uratowana przez ekipę polskich himalaistów. Polaka nie udaje się sprowadzić na dół.