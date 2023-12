Decyzja o powołaniu Dominiki Chorosińskiej na minister kultury i dziedzictwa narodowego w rządzie Mateusza Morawieckiego wywołała niemałe poruszenie wśród Polaków. Choć aktorka nie znalazła miejsca w nowym, powołanym przez Donalda Tuska gabinecie, teraz okazuje się, że podczas pełnienia obowiązków ministerialnych Dominika Chorosińska miała rozdysponować z budżetu państwa aż 500 milionów złotych!

Przez ostatnie tygodnie Polki i Polacy mieli okazję obserwować wiele politycznych roszad, w których brali udział ministrowie powołani do tzw. rządu dwutygodniowego Mateusza Morawieckiego, który upadł, nie uzyskując wymaganego wotum zaufania w parlamencie. Ministerialne posady zostały szybko zastąpione nowymi nazwiskami, a pod lupę wzięto m.in. działania poprzedników obecnych ministrów. Co w czasie dwóch tygodni urzędowania w Radzie Ministrów zdziałała Dominika Chorosińska?

Jak ujawnia posłanka Lewicy i obecna sekretarz stanu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Joanna Scheuring-Wielgus, Dominika Chorosińska w ciągu dwóch tygodni miała rozdysponować aż 500 milionów złotych, przekazując środki m.in. instytucjom czy fundacjom powiązanym z kulturą.

Pierwszego dnia od razu sprawdziłam, jakie decyzje zostały wydane od 15 października do 12 grudnia po wyborach, ale również przez dwutygodniową ministrę Dominikę Chorosińską. Zapadło około 130 najróżniejszych decyzji. Jedne dobre, drugie niedobre. Myślę, że kasa z tego, co pamiętam, to było około 500 mln zł. na wszystkie te decyzje. Nie wiadomo dlaczego one zostały wydane, nie wiadomo dlaczego ta instytucja albo ta dostała pieniądze, bo to wszystko było bez ładu i składu

- przekazała w TVN24 Joanna Scheuring-Wielgus.