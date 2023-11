Przemysław Kossakowski od kilku lat jest jedną z największych gwiazd TTV. Zyskał ogromną popularność prowadząc takie programy jak: "Kossakowski. Szósty zmysł", "Kossakowski. Inicjacja", czy "Kossakowski. Wtajemniczenie". Prywatnie gwiazdor już od ponad roku tworzy szczęśliwy związek z Martyną Wojciechowską - para coraz chętniej pokazuje się razem i nie ukrywa już swojego uczucia. Plotkowano nawet o ślubnych planach pary, ale Martyna i Przemysław konsekwentnie milczą i nie komentują doniesień na ten temat.

Ostatnio partner gwiazdy TVN opowiedział o swojej przeszłości. Przemysław Kossakowski w jednym z wywiadów zdradził, jak wyglądało jego życie zanim trafił stał się telewizyjną gwiazdą!

Przemysław Kossakowski w wywiadzie dla portalu plejada.pl opowiedział o początkach swojej pracy w telewizji. Partner Martyny Wojciechowskiej nie ukrywa, że - zanim rozpoczął nagrywanie programów - jego życie było bardzo skomplikowane.

Zbliżałem się do czterdziestki, rozwiodłem się, moje życie prywatne było totalnie zrujnowane, nie miałem pracy, brakowało mi pieniędzy i nie widziałem żadnych perspektyw na przyszłość. Psychicznie było to dość dewastujące. I w tym momencie dostałem dziwaczną propozycję, bo dla mnie wtedy to był jakiś szczyt dziwaczności, żeby zaangażować się w pracę nad tworzeniem kanału telewizyjnego. Nigdy nie miałem ambicji związanych z mediami. Byłem ostatnią osobą, która chciała mieć coś wspólnego z show-biznesem - Kossakowski zdradził w rozmowie z Michałem Misiorkiem.