Martyna Wojciechowska sprawia, że Przemysław Kossakowski czuje się najszczęśliwszym człowiekiem na świecie! Zakochani pochwalili się wspólnym zdjęciem, a dołączony do niego podpis idealnie podsumowuje to jak się czują. Przemysław rzadko bywa tak wylewny na temat swojego życia uczuciowego, ale te słowa sprawiają, że nawet postronna osoba ma ochotę się uśmiechnąć! Co napisał?

Przemysław Kossakowski czule o Martynie Wojciechowskiej

Przemysław Kossakowski i Martyna Wojciechowska pokazali jak spędzają razem czas podczas kwarantanny. Niedawno wraz z córką podróżniczki, Marysią, w ramach zadania domowego dziewczynki, postanowili stworzyć domowy zespół muzyczny. Za instrumenty służyło im to, co znaleźli pod ręką. Ich wideo zdecydowanie podbiło sieć, a w dodatku zrobił się z tego #martynachallenge.

Przemysław i Martyna wybrali się również na wspólny, krótki spacer do lasu. W sieci pojawiła się ich wspólna fotka, na której pozują przytuleni:

Jestem szczęściarzem... - napisał Przemysław

Przemysław Kossakowski nie ukrywa, że związek z Martyną bardzo odmienił jego życie, w wywiadzie dla Party przyznał, że to właśnie dzięki niej znowu przeprowadził się do miasta. Wyznał również, że przy jej boku odnalazł wewnętrzny spokój.

Miło się patrzy na ich szczęście!

Oboje nie ukrywają, że są bardzo szczęśliwi.