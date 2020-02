1 / 5

Podczas swoich programów robiłeś rzeczy wymagające odwagi. Co było dla ciebie najbardziej ekstremalnym wyzwaniem?

Być może właśnie ten ostatni program, „Down the road. Zespół w trasie”. Już tłumaczę ci dlaczego. Kiedy w poprzednim programie jechałem np. do Etiopii i wiedziałem, że będę tam uczestniczył w rytuale, który polega na tym, że będę bił się na kije z młodymi mężczyznami, to miałem mniej więcej wyobrażenie, co się wydarzy. Wiedziałem, kiedy i gdzie odbędzie się rytuał, czego z grubsza się spodziewać. Natomiast w „Down the road” nigdy nie wiedziałem, co się zaraz stanie. To absolutnie nieprzewidywalny projekt. Kiedy tylko wsiedliśmy do busa, okazało się, że scenariusz jest czymś ogólnym i podlegający ciągłym zmianom.

Zaczęła się jazda bez trzymanki! Były sytuacje kryzysowe?

Do tej pory pracowałem w małych grupach, jedynie z dwoma operatorami i dźwiękowcem, by nie wchodzić z bizantyjskim rozmachem w społeczności plemienne. Przywykłem też do pracy na najwyższych obrotach, bo zdarzało mi się kręcić zdjęcia przez dwie doby bez snu, zaciskając zęby, bo przecież jest plan do wykonania. Natomiast teraz mieliśmy sporą ekipę, ale wszyscy musieliśmy dostroić się do szóstki bohaterów, którzy przecież mają większą wrażliwość na bodźce i zwyczajnie szybciej się męczą.