Już jesienią na antenę największych stacji telewizyjnych wrócą najpopularniejsze polskie seriale. Producenci postarali się zaś o nowe twarze. Zobacz: Znamy nowe gwiazdy "Na dobre i na złe"! Oni wygryzą Bukowskiego i Damięckiego?

Również w polsatowskim hicie "Przyjaciółki" nie zabraknie nowych twarzy. Do Małgorzaty Sochy, Anity Sokołowskiej, Joanny Liszowskiej i Magdaleny Stużyńskiej dołączą Krzysztof Wieszczek oraz Przemysław Sadowski!

Sadowski wcieli się w postać Leszka. Magdalena Stużyńska, czyli serialowa Anka, pozna go podczas przyjęcia urodzinowego dla dziesięciolatki. Kobieta pomoże mu zapanować nad dziećmi w trakcie imprezy. Następnego dni Leszek odwiedzi ją z kwiatami w cukierni, w której pracuje. Okaże się on miłym facetem, z dwiema córkami (młodsza będzie w wieku bliźniaków Anki, starsza w wieku jej córki, Julki). Jest wdowcem od ok. 4 lat.

To nie będzie zwykła znajomość! Jak potoczą się ich losy? „Przyjaciółki” już od 3. września, godzina 21, w Polsacie.

