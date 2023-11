Grzegorz Miecugow został pochowany na warszawskich Powązkach. Na pogrzebie dziennikarza stacji TVN24 pojawiło się wiele znanych osób. Oprócz rodziny i bliskich, nie zabrakło również współpracowników Grzegorza Miecugowa. Wzruszające przemówienie wygłosił m.in. Tomasz Sianecki, współprowadzący "Szkło kontaktowe". Poznali się ponad 30 lat temu w redakcji radiowej Trójki. Odtąd ich drogi zawodowe przeplatały się. Grzegorz Miecugow i Tomasz Sianecki byli nie tylko kolegami z redakcji, przyjaźnili się również prywatnie.

On był pierwszy na porodówce, gdy urodził się mój syn, Kacper. Nie był to tata, mama, teść, teściowa, tylko on był pierwszy. On uwielbiał gadżety, miał nowy aparat z wielką lufą. Zrobił pierwsze zdjęcie Kacperkowi, które stoi na moim biurku - powiedział Sianecki w mowie pożegnalnej.