Gala Mistrzów Sportu: Najbardziej spektakularne kreacje wszech czasów
Gala Mistrzów Sportu to nie tylko sportowe emocje i plejada największych gwiazd, ale również wielkie modowe wydarzenie. Na czerwonym dywanie sportowcy i ich osoby towarzyszące prezentują spektakularne kreacje, a z roku na rok są one coraz bardziej zaskakujące. Głębokie dekolty, błysk, odważne fasony. Zobacz, najpiękniejsze kreacje w historii Gali Mistrzów Sportu.
Gala Mistrzów Sportu to nie tylko święto sukcesów i emocji sportowych, ale także prawdziwy pokaz stylu. Na czerwonym dywanie królują eleganckie suknie, perfekcyjnie skrojone garnitury i odważne, nowoczesne stylizacje, które podkreślają osobowość sportowców i zaproszonych gości. Błysk cekinów, szlachetne tkaniny i dopracowane detale sprawiają, że te kreacje na długo zapadają w pamięć, łącząc świat mody z prestiżem sportowych osiągnięć.
Gala Mistrzów Sportu to święto nie tylko sportu, ale i mody
Najpiękniejsze kreacje zachwycają nie tylko rozmachem, ale też dopracowaniem w najmniejszych detalach. Na czerwonym dywanie pojawiają się zjawiskowe suknie wieczorowe o klasycznych krojach, ale także nowoczesne, odważne fasony, które podkreślają indywidualny styl i pewność siebie.
Nie brakuje też spektakularnych stylizacji w intensywnych kolorach, które przyciągają wzrok i nadają wydarzeniu wyjątkowego charakteru. Panowie coraz częściej sięgają po garnitury o nietypowych fakturach, z aksamitnymi marynarkami, ozdobnymi klapami czy oryginalnymi dodatkami. Te gale udowadniają, że moda może być doskonałym sposobem na wyrażenie sportowych osobowości ich uczestników.
Gala Mistrzów Sportu 2026 wraca do TVP
Gala Mistrzów Sportu, jedno z najważniejszych sportowych wydarzeń w Polsce, wraca na antenę Telewizji Polskiej po ośmiu latach emisji w innych stacjach. Transmisja jubileuszowej edycji odbędzie się 10 stycznia 2026 r. i wtedy poznamy zwycięzcę 91. Plebiscytu "Przeglądu Sportowego".
Bardzo cieszymy się z tego, że Plebiscyt ponownie zagości w Telewizji Polskiej. Było to jedno z wyzwań, można powiedzieć, że nawet punkt honoru, jaki postawił przed sobą dyrektor generalny TVP Tomasz Sygut. Przez sto lat relacje z uroczystej Gali przez zdecydowaną większość czasu można było oglądać na antenach Telewizji Polskiej.
Zobaczcie najpiękniejsze kreacje z dotychczasowych Bali Mistrzów Sportu!
1 z 15
Ewa Bilan-Stoch
Ewa Bilan-Stoch w 2021 roku pojawiła się na gali z okazji 86. plebiscytu "Przeglądu Sportowego" niczym księżniczka z Disney`a. Okazało się, że inspiracją przy tworzeniu stylizacji rzeczywiście była postać Elzy z "Krainy Lodu".
2 z 15
Anna Lewandowska
Anna Lewandowska kilkukrotnie pojawiła się na Gali Mistrzów Sportu. W 2019 roku na czerwonym dywanie zachwycała w czarnej eleganckiej sukni z rozcięciem na nodze. Wtedy jeszcze trenerka nosiła grzywkę.
3 z 15
Anna Lewandowska
Z kolei w 2018 roku Anna Lewandowska mocno zaskoczyła swoją odważną i spektakularną kreacją. Tiulowa suknia w jasnym kolorze mocno podkreślała sylwetkę trenerki i sprawiała wrażenie niemal przezroczystej.
4 z 15
Agnieszka Radwańska
Na Gali Mistrzów Sportu nie brakowało też Agnieszki Radwańskiej. W 2024 roku tenisistka zaprezentowała się w spektakularnej odsłonie i na czerwonym dywanie pozowała w czarnej sukni z dużymi wycięciami.
5 z 15
Agnieszka Radwańska
Z kolei w 2020 roku Agnieszka Radwańska pozowała w subtelnych, a jednocześnie bardzo kobiecych koronkach. Ta kreacja została zapamiętana na długo.
6 z 15
Monika Pyrek
W 2024 roku gwiazdy sięgnęły po wyjątkowe kreacje, które przeszły do historii. Jedną z nich była Monika Pyrek w pięknej, satynowej sukni z drapowaniami. Nie sposób pominąć też koloru kreacji, który rewelacyjnie pasował do sportsmenki.
7 z 15
Katarzyna Zillmann
Katarzyna Zillmann bez wątpienia jest jedną z mistrzyń sportu, które pozwalają sobie na odrobinę szalaństwa na czerwonym dywanie. Jej srebrny zestaw z 2024 roku przeszedł do historii.
8 z 15
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski
Na Gali Mistrzów Sportu w 2025 roku pojawili się Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Wtedy para dopiero co przeszła do Polsatu i nie mogło ich zabraknąć na tak wyjątkowym wydarzeniu.
9 z 15
Żaneta Stanisławska i Marcin Gortat
Czerwony dywan w 2025 roku podbili też Żaneta Stanisławska i Marcin Gortat. Partnerka koszykarza prezentowała się niczym gwiazda Hollywood w czarnej sukni z przezroczystymi wstawkami
10 z 15
Julia Szeremeta
Z kolei Julia Szeremeta czerwony dywan w 2025 roku podbiła w długiej, minimalistycznej cekinowej sukni. Ten look to strzał w dziesiątkę i dowód na to, że klasyka zawsze się sprawdza.
11 z 15
Maja Włoszczowska i Tomasz Marczyński
Maja Włoszczowska i Tomasz Marczyński podczas 90. Plebiscytu "Przegladu Sportowego" zachwycili niezwykle spójnym zestawem. Sportsmenka wybrała satynową, granatową suknię, a jej partner szary garnitur. Połączenie idealne.
12 z 15
Ewa Bilan-Stoch
Ewa Bilan-Stoch od lat wzbudza ogromne emocje podczas Gali Mistrzów Sportu. W 2018 roku jej stylizacja była mocno inspirowana modą góralską.
13 z 15
Joanna Jędrzejczyk
Na ceremonii wręczenia nagród Plebiscytu Przegladu Sportowego w 2023 gościła Joanna Jędrzejczyk. Polska zawodniczka MMA, muay thai, kickboxingu i boksu wybrała wtedy czerwoną cekinową suknię z charakterystycznym kapturem. To była jedna z najgłośniej komentowanych kreacji i strzał w dziesiątkę.
14 z 15
Marina Łuczenko
Marina Łuczenko rzadko pojawiała się na Gali Mistrzów Sportu, ale w 2023 roku zrobiła wyjątek i zachwyciła w czarnej sukni z rozcięciami. Ten model perfekcyjnie podkreślił figurę piosenkarki.
15 z 15
Anna Lewandowska
Na Gali Mistrzów Sportu w 2016 na czerwonym dywanie gościła Anna Lewandowska. Trenerka wybrała wtedy sukienkę w kolorze zgaszonej zieleni z elementami złota.