Gala Mistrzów Sportu to nie tylko święto sukcesów i emocji sportowych, ale także prawdziwy pokaz stylu. Na czerwonym dywanie królują eleganckie suknie, perfekcyjnie skrojone garnitury i odważne, nowoczesne stylizacje, które podkreślają osobowość sportowców i zaproszonych gości. Błysk cekinów, szlachetne tkaniny i dopracowane detale sprawiają, że te kreacje na długo zapadają w pamięć, łącząc świat mody z prestiżem sportowych osiągnięć.

Gala Mistrzów Sportu to święto nie tylko sportu, ale i mody

Najpiękniejsze kreacje zachwycają nie tylko rozmachem, ale też dopracowaniem w najmniejszych detalach. Na czerwonym dywanie pojawiają się zjawiskowe suknie wieczorowe o klasycznych krojach, ale także nowoczesne, odważne fasony, które podkreślają indywidualny styl i pewność siebie.

Nie brakuje też spektakularnych stylizacji w intensywnych kolorach, które przyciągają wzrok i nadają wydarzeniu wyjątkowego charakteru. Panowie coraz częściej sięgają po garnitury o nietypowych fakturach, z aksamitnymi marynarkami, ozdobnymi klapami czy oryginalnymi dodatkami. Te gale udowadniają, że moda może być doskonałym sposobem na wyrażenie sportowych osobowości ich uczestników.

Gala Mistrzów Sportu 2026 wraca do TVP

Gala Mistrzów Sportu, jedno z najważniejszych sportowych wydarzeń w Polsce, wraca na antenę Telewizji Polskiej po ośmiu latach emisji w innych stacjach. Transmisja jubileuszowej edycji odbędzie się 10 stycznia 2026 r. i wtedy poznamy zwycięzcę 91. Plebiscytu "Przeglądu Sportowego".

Bardzo cieszymy się z tego, że Plebiscyt ponownie zagości w Telewizji Polskiej. Było to jedno z wyzwań, można powiedzieć, że nawet punkt honoru, jaki postawił przed sobą dyrektor generalny TVP Tomasz Sygut. Przez sto lat relacje z uroczystej Gali przez zdecydowaną większość czasu można było oglądać na antenach Telewizji Polskiej. powiedział Jakub Kwiatkowski, dyrektor TVP Sport.

