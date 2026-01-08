Anna Lewandowska, znana trenerka fitness i żona Roberta Lewandowskiego, wystąpiła w nowym nagraniu opublikowanym na kanale YouTube Magdaleny Pieczonki. Tym razem widzowie mogli zobaczyć ją w zupełnie naturalnej odsłonie i zupełnie bez makijażu. Wideo dokumentuje makijażową metamorfozę Anny Lewandowskiej, której dokonała Magda Pieczonka, jedna z najbardziej znanych polskich wizażystek. Trenerka przed makijażem poprosiła o jedno, aby uprzedzić komentarze, że "jest porobiona"!

Anna Lewandowska bez grama makijażu

Anna Lewandowska na początku nagrania opublikowanego na koncie Magdy Pieczonki w serwisie YouTube zaprezentowała się w wersji saute, zupełnie bez żadnych kosmetyków na twarzy. W ten sposób wyeksponowała naturalne rysy, kości policzkowe i pełne usta. Trenerka w takiej odsłonie wywołała niemałe poruszenie wśród internautów i to z dwóch powodów. Po pierwsze - dość rzadko pokazuje się bez makijażu, a po drugie - za sprawą swoich słów na temat wyglądu.

Po tym, jak Magdalena Pieczonka zaproponowała makijaż mocniejszy niż na co dzień, ale nie przerysowany , Anna Lewandowska od razu poprosiła, aby make-up jej nie postarzał, bo potem w sieci pojawią się komentarze sugerujące, że "jest porobiona":

Zobaczymy Cię w trochę mocniejszej odsłonie - powiedziała wprost Magda Pieczonka, a Anna Lewandowska od razu dodała: Słuchajcie, potem będą komentarze, że jestem porobiona. Zróbmy mocniejszy make-up, który nie postarza mnie.

Makijażowa metamorfoza Anny Lewandowskiej u Magdaleny Pieczonki

Magdalena Pieczonka, znana z pracy z wieloma gwiazdami polskiego show-biznesu, wykonała na Lewandowskiej klasyczny makijaż dzienny. Zgodnie z zapowiedzią, miał on być „na każdą okazję”. Podczas nakładania kolejnych warstw kosmetyków, obie panie rozmawiały swobodnie o wizerunku, presji wyglądu w mediach oraz komentarzach internautów. W przeszłości trenerka deklarowała przywiązanie do naturalnego piękna i zdrowego stylu życia. Otwarcie przyznała się jedynie do powiększenia biustu.

Jak wiadomo, na przestrzeni lat Anna Lewandowska przeszła spektakularną metamorfozę i jej obecny wizerunek od czasu do czasu wywołuje spekulacje na temat poprawiania wyglądu. Trenerka doskonale zdaje sobie z tego sprawę i teraz sama uprzedza takie komentarze, mówiąc:

Nie, bo wtedy staro wyglądam albo będą mówić, że jestem porobiona znowu.

YouTube @ Magdalena Pieczonka