Dawid Kwiatkowski, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów młodego pokolenia nie ukrywa swojego szczęścia. Po publikacji Spotify Wrapped artysta postanowił odnaleźć osobę, która najczęściej słuchała jego muzyki w mijającym roku. W mediach społecznościowych napisał: „Szukam tej jedynki. Bo chciałbym kwiaty kupić. I wziąć na kolację. I podziękować, bo to duża rzecz. Znajdź się proszę”.

Dawidowi Kwiatkowskiemu udało się znaleźć tę jedyną osobę. Okazała się nią Natalia, która spędziła z muzyką Dawida Kwiatkowskiego aż 78 tysięcy minut w ciągu roku. Artysta był poruszony tym faktem i uznał, że musi osobiście spotkać się ze swoją najwierniejszą fanką.

Dawid Kwiatkowski zaprosił fankę na spotkanie w Warszawie

Jeden z najpopularniejszych artystów na polskiej scenie muzycznej w ostanim czasie ma ogromne powody do świętowania. Niedawno Dawid Kwiatkowski ogłosił radosne wieści i zapowiedział swoją trasę koncertową. Teraz znów odezwał się do swoich fanów i poinformował, że udało mu się odnaleźć swoją największą fankę.

Ludzie! Znalazłem! To jest moja słuchaczka numer jeden w tym roku! Natalia 78 tysięcy minut spędzonych z moją muzyką. Czyli w całości piosenka wybrzmiała jakieś 26 tysięcy razy. Poczekajcie, czyli około 70 razy dziennie? Przysięgam, że zadzwoniłem właśnie do przyjaciela i podzieliłem się z nim moim działaniem. Potwierdził, że jest prawidłowe. W takim razie, jest to szaleństwo. Szaleństwo, które kocham. napisał na Instagramie.

Po odnalezieniu Natalii Dawid Kwiatkowski nie czekał długo - zaprosił ją do Warszawy. Spotkanie miało bardzo osobisty charakter i odbyło się w stolicy, która dla Natalii była zupełnie nowym miejscem. Artysta zadbał o każdy szczegół.

Przy okazji, poznałem niesamowicie wartościową, ciepłą i poukładaną osobę. Natalia, gdy odprowadzałem Cię na pociąg, żałowałem, że nasze spotkanie się kończy. Dziękuję Ci za Twoje wsparcie i za to, że dałaś się poznać i ściągnąć do Warszawy, Twój pierwszy raz w tej dżungli! czytamy pod wspólnymi kadrami Dawida Kwiatkowskiego z fanką.

Fani poruszeni gestem Dawida Kwiatkowskiego

Pod nanowszym postem Dawida Kwiatkowskiego na Instagramie momentalnie pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci są poruszeni pięknym gestem artysty, który zorganizował spotkanie ze swoją fanką.

To jest po prostu niemożliwe, że dajesz z siebie tak wiele i doceniasz swoich fanów! Uwielbiam to!

Super akcja. Natalia zasłużyła na takie cudne wyróżnienie w postaci Twojego towarzystwa

To jest cudowne! Jesteś wspaniały Dawid komentują fani.

Zobaczcie, jak wyglądało spotkanie Dawida Kwiatkowskiego z fanką. Okazuje się, że artysta miał dla niej jeszcze jedną niespodziankę - wręczył jej bilet na swój koncert!

