Magdalena Majtyka zaginęła. Znaleziono samochód aktorki "Na Wspólnej"
Trwają poszukiwania Magdaleny Majtyki. Aktorka ostatni raz była widziana 4 marca na południu Wrocławia. Jej rozbity samochód znaleziono w Biskupicach Oławskich. Jest komentarz z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Trwa szeroko zakrojona akcja poszukiwawcza z udziałem licznych służb. Co nowego wiadomo?
Zaginęła Magdalena Majtyka, aktorka znana m. in. z serialu "Na Wspólnej". Ostatni raz była widziana 4 marca wieczorem w okolicach ul. Karkonoskiej na południu Wrocławia. Informację o jej zaginięciu zgłosił mąż, podkreślając, że kobieta nie wróciła do domu.
Policja natychmiast podjęła działania, rozpoczynając intensywne poszukiwania. Zaginiona poruszała się granatowym Oplem Corsa o numerze rejestracyjnym DW6PS93. Te szczegóły podano publicznie, aby umożliwić każdemu, kto widział samochód lub aktorkę, szybkie przekazanie informacji służbom. Niedawno poinformowano o znalezieniu samochodu. Co z zaginioną?
Samochód Magdaleny Majtyki znaleziony
Jak przekazała "Wyborcza", policjanci odnaleźli pojazd należący do Magdaleny Majtyki. Samochód stał rozbity w miejscowości Biskupice Oławskie, około 50 kilometrów od domu aktorki. Przekazano, że wewnątrz pojazdu nie było śladu zaginionej kobiety.
Prowadzimy tam czynności związane z dalszymi poszukiwaniami. Na miejscu jest grupa poszukiwawcza, ściągamy psa i techników kryminalistycznych
Zaginęła Magdalena Majtyka
Policja opublikowała szczegółowy rysopis zaginionej: Magdalena Majtyka ma około 160 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, rude lub kasztanowe włosy oraz szare oczy. Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogły widzieć aktorkę lub posiadają jakiekolwiek informacje na temat jej obecnego miejsca pobytu, o natychmiastowy kontakt z policją.
Wrocławscy policjanci poszukują 41-letniej - Magdaleny Majtyka, która 4 marca br. była widziana po raz ostatni. Funkcjonariusze od momentu zgłoszenia prowadzą działania poszukiwawcze, które nie doprowadziły do jej odnalezienia. Policjanci zwracają się z prośbą do osób posiadających jakiekolwiek informacje na temat zaginionej, o kontakt osobisty lub telefoniczny pod nr alarmowym 112 oraz bezpośrednio z jednostką prowadzącą poszukiwana tj. Komisariat Policji Wrocław - Krzyki pod nr tel. 47 87 116 00
Post w sprawie poszukiwań zaginionej Magdaleny Majtyki, opublikował również jej mąż Piotr Bartos:
Zaginęła moja żona Magda Majtyka, ostatni raz była widziana w środę wieczorem na południu Wrocławia w okolicach ulicy Karkonoskiej. Prawdopodobnie poruszała się samochodem marki Opel Corsa DW6PS93 w granatowym kolorze. Od wczoraj trwają poszukiwania policji. Bardzo proszę o przekazywanie tej informacji w social mediach. Gdyby ktoś widział Magdę,miał jakiekolwiek informację proszę o informowanie policję lub rodzinę pod nr. tel. 508507755Madziu wróć do nas kochamy ciebie i czekamy.