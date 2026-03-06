Zaginęła Magdalena Majtyka, aktorka znana m. in. z serialu "Na Wspólnej". Ostatni raz była widziana 4 marca wieczorem w okolicach ul. Karkonoskiej na południu Wrocławia. Informację o jej zaginięciu zgłosił mąż, podkreślając, że kobieta nie wróciła do domu.

Policja natychmiast podjęła działania, rozpoczynając intensywne poszukiwania. Zaginiona poruszała się granatowym Oplem Corsa o numerze rejestracyjnym DW6PS93. Te szczegóły podano publicznie, aby umożliwić każdemu, kto widział samochód lub aktorkę, szybkie przekazanie informacji służbom. Niedawno poinformowano o znalezieniu samochodu. Co z zaginioną?

Samochód Magdaleny Majtyki znaleziony

Jak przekazała "Wyborcza", policjanci odnaleźli pojazd należący do Magdaleny Majtyki. Samochód stał rozbity w miejscowości Biskupice Oławskie, około 50 kilometrów od domu aktorki. Przekazano, że wewnątrz pojazdu nie było śladu zaginionej kobiety.

Prowadzimy tam czynności związane z dalszymi poszukiwaniami. Na miejscu jest grupa poszukiwawcza, ściągamy psa i techników kryminalistycznych przekazała podkomisarz Aleksandra Freusz z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu w rozmowie z ''Wyborczą''.

Zaginęła Magdalena Majtyka

Policja opublikowała szczegółowy rysopis zaginionej: Magdalena Majtyka ma około 160 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, rude lub kasztanowe włosy oraz szare oczy. Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogły widzieć aktorkę lub posiadają jakiekolwiek informacje na temat jej obecnego miejsca pobytu, o natychmiastowy kontakt z policją.

Wrocławscy policjanci poszukują 41-letniej - Magdaleny Majtyka, która 4 marca br. była widziana po raz ostatni. Funkcjonariusze od momentu zgłoszenia prowadzą działania poszukiwawcze, które nie doprowadziły do jej odnalezienia. Policjanci zwracają się z prośbą do osób posiadających jakiekolwiek informacje na temat zaginionej, o kontakt osobisty lub telefoniczny pod nr alarmowym 112 oraz bezpośrednio z jednostką prowadzącą poszukiwana tj. Komisariat Policji Wrocław - Krzyki pod nr tel. 47 87 116 00 czytamy w komunikacie.

Post w sprawie poszukiwań zaginionej Magdaleny Majtyki, opublikował również jej mąż Piotr Bartos: