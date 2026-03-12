Na początku marca media obiegła niepokojąca informacja o zaginięciu Magdaleny Majtyki. Aktorka, znana z seriali „Na Wspólnej”, „Świat według Kiepskich”, „Ojciec Mateusz” i licznych ról teatralnych, zaginęła bez śladu. Poszukiwania prowadzone były w okolicach miejscowości Biskupice Oławskie. 6 marca śledczy przekazali dramatyczne wieści - ciało Magdaleny Majtyki odnaleziono w lesie niedaleko uszkodzonego samochodu.

Wydarzenie wstrząsnęło nie tylko jej rodziną, ale także środowiskiem aktorskim oraz widzami, którzy śledzili jej karierę na ekranie i deskach teatru. Okoliczności śmierci wciąż pozostają zagadką, ponieważ śledczy nadal badają sprawę i nie ustalili jeszcze jednoznacznej przyczyny zgonu. Informacja o śmierci aktorki wywołała poruszenie - wiele osób nie mogło uwierzyć w tragiczny finał poszukiwań.

Menedżer Magdaleny Majtyki zabrał głos. W dniu tragedii otrzymał telefon

Maksymilian Wesołowski, menedżer Magdaleny Majtyki, ujawnił kulisy tragicznego dnia w rozmowie z „Super Expressem”. 6 marca, kiedy zadzwonił jego telefon, początkowo sądził, że chodzi o kolejną propozycję zawodową dla aktorki - być może nową rolę w produkcji telewizyjnej. Prawda okazała się szokująca. Po drugiej stronie słuchawki byli funkcjonariusze policji, którzy pytali o ostatni kontakt z Magdaleną Majtyką. Mąż aktorki zgłosił jej zaginięcie, a menedżer przyznał, że ostatni raz rozmawiali około miesiąc wcześniej.

Rano 6 marca zadzwonił telefon. Na początku nikt się nie przedstawił, tylko poszukiwał agenta Magdy. Myślałem, że to producent z jakąś rolą. A okazało się, że to policja, bo mąż zgłosił jej zaginięcie i pytali o ostatni kontakt. A my rozmawialiśmy jakiś miesiąc temu powiedział Maksymilian Wesołowski.

Menedżer próbował bezskutecznie skontaktować się z aktorką - jej telefon był wyłączony. Chwilę później w mediach społecznościowych pojawiły się informacje o zaginięciu, a kilka godzin później potwierdzono najczarniejszy scenariusz. Informacja o śmierci Magdaleny Majtyki była dla Maksymiliana Wesołowskiego ogromnym wstrząsem.

Po chwili zobaczyłem, że pojawił się post o zaginięciu, także pewnie wszyscy wymieniali się informacjami. Po kilku godzinach pojawiła się informacja, że ziścił się najczarniejszy scenariusz. Poraziła mnie ta informacja przekazał.

Magdalena Majtyka miała wielki talent. Menedżer opowiedział o stracie aktorki

Magdalena Majtyka była postacią rozpoznawalną w świecie aktorskim. Choć grała głównie epizody w popularnych serialach, jej prawdziwą pasją była praca na scenie teatralnej. Menedżer podkreślił, że Majtyka wyróżniała się ogromnym zaangażowaniem i kreatywnością. Była osobą otwartą na nowe wyzwania, chętnie nagrywała materiały do tzw. self-tape’ów, nie zwlekała z realizacją zadań aktorskich i zawsze miała tysiąc pomysłów na kolejne role.

Niesprawiedliwe jest to, że jej fantastyczny warsztat teraz będą wszyscy podkreślać, kiedy to już nic nie zmieni i nie przyniesie nowych angaży, których tak pragnęła. Praca aktora często polega na tym, że dostaje materiał do nagrania tak zwanego self-tape'a i jedni ociągają się z tym, czekają może na wenę. Magda zawsze miała tysiąc pomysłów, wskakiwała od razu, nagrywała, nie marudziła, nie szukała wymówek. Zawsze była otwarta na nagrania, chciała dać szansę szczęściu przyznał Wesołowski.

Wesołowski podkreślił, że Magdalena Majtyka była bardzo wszechstronną artystką - świetnie radziła sobie nie tylko z grą aktorską, ale także z tańcem. Niestety, jak zauważył menedżer, potencjał aktorki nie został w pełni wykorzystany, a liczba zleceń, które otrzymywała, nie odzwierciedlała jej talentu i determinacji. Mimo to była doskonale znana w branży teatralnej i szanowana przez współpracowników. Warto przypomnieć, że możemy zobaczyć jedno z ostatnich nagrań Magdaleny Majtyki, w którym mówi o swojej pasji do aktorstwa, a także macierzyństwie.

Super radziła sobie w tańcu, miała ogrom umiejętności, które potrafiła wykorzystać w pracy aktorskiej. Szkoda, że ten potencjał jej nie był wykorzystany tak jakby o tym marzyła - nie miała ogromu zleceń, ale była doskonale znana w świecie aktorskim dodał.

