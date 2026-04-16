W czwartek, 16 kwietnia, Warszawa pożegnała Jacka Magierę. Punktualnie o 12:00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego rozpoczęła się msza, na którą przyszły tłumy kibiców i ludzi ze świata piłki. Wśród żałobników byli m.in. Robert Lewandowski, selekcjoner Jan Urban, prezes PZPN Cezary Kulesza oraz prezydent RP Karol Nawrocki. Po nabożeństwie uroczystości przeniosły się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach.

Poruszające symbole na pogrzebie Jacka Magiery

Wśród obecnych pojawili się nie tylko działacze i trenerzy, ale też znani piłkarze i osoby kojarzone z piłką od lat. Na mszy można było zobaczyć m.in. Jerzego Brzęczka, Jacka Krzynówka, Józefa Młynarczyka i Dariusza Szpakowskiego, a także zawodników: Jakuba Rzeźniczaka, Artura Jędrzejczyka i Bartosza Kapustkę, na uroczystość przyleciał również Robert Lewandowski.

W środku świątyni, przy trumnie, uwagę wszystkich przykuwał jeden detal, czyli ułożone na niej cztery szaliki. Trzy klubowe barwy przypominały o kolejnych rozdziałach piłkarskiego życia Magiery, czyli Rakowie Częstochowa, Legii Warszawa i Śląsku Wrocław. Czwarty szalik należał do reprezentacji Polski i domykał zawodową historię Magiery.

Przejmujące sceny rozegrały się również na cmentarzu. To właśnie tam kibice w geście hołdu zmarłemu trenerowi w ciszy odpalili charakterystyczne, czerwone race w momencie składania trumny do grobu. Następnie kibice odśpiewali "Sen o Warszawie", czyli nieformalny hymn Legii. W kolejnych minutach cisza została przerwana brawami.

Wzruszające kazanie księdza na pogrzebie Jacka Magiery

W czasie homilii wygłoszonej podczas mszy wybrzmiały nie tylko zawodowe, lecz także prywatne wartości, jakimi w życiu kierował się Magiera. Duchowny przypomniał o jego podejściu do ludzi i o tym, że w relacjach stawiał na uważność i zwyczajną życzliwość.

Grał na pozycji pomocnika, czasami obrońcy, podobnie zachowywał się poza boiskiem. To był człowiek, który potrafił zadzwonić i poprosić o modlitwę np. dla młodego zawodnika. Jego całym światem były dzieci i żona. Był inny, inaczej patrzył na ludzi. Mówił: 'Piłkarzem będziesz 10 lat, ale człowiekiem będziesz całe życie'. Jacek widział więcej, widział dalej. Zawsze nosił przy sobie różaniec, miał go też w kieszeni wtedy w parku we Wrocławiu powiedziała duchowny.

Race na pogrzebie Jacka Magiery, fot. Pawel Wodzynski/East News

Kibice z racami na pogrzebie Jacka Magiery, fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER