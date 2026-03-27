W mediach społecznościowych produkcja "Tańca z Gwiazdami" przekazała ważny komunikat. Ogłoszono, co będzie działo się w programie, ale fani nie byli zachwyceni tym, jak przekazano informację ws. piątego odcinka. Od razu posypały się komentarze.

Guilty pleasure w piątym odcinku "Tańca z Gwiazdami"

Już za kilka dni odbędzie się piaty odcinek "Tańca z Gwiazdami". W minioną niedzielę widzowie zobaczyli rodzinny odcinek show, w którym nie odpadła żadna z par. A co teraz przygotowała produkcja? W mediach społecznościowych pojawiła się zaskakująca zapowiedź.

Jakie tajemnice skrywają nasze pary? Czy jest coś do czego niechętnie się przyznają? Już w niedzielę odcinek Guilty Pleasure ogłosiła produkcja ''Tańca z Gwiazdami''.

Fani programu od razu zaczęli dopytywać, o co chodzi. Produkcja ruszyła z wyjaśnieniami.

Prawie wszystkie pary skorzystały z możliwości wyboru piosenki w tym odcinku. Historię wyboru tych utworów, małego „guilty pleasure” naszych gwiazd poznacie już w niedzielę dodali w komentarzu.

Fani "Tańca z Gwiazdami" grzmią pod komunikatem produkcji

Wiadomość dotycząca kolejnego odcinka "Tańca z Gwiazdami" wywołała sporo emocji wśród fanów. Niestety, pojawiły się krytyczne uwagi i komentarze.

Myślę, że moja babcia nie wie co to za angielskie słowa, a mamy polski program Polsacie

A po Polsku się nie da? To Polski program a nie zagraniczny grzmią internauci.

Dwie pary pożegnają się z "Tańcem z Gwiazdami"

W rodzinnym odcinku produkcja ogłosiła, że nikt nie żegna się z programem jednak szybko okazało się, że będzie to miało swoje konsekwencje już w kolejnej odsłonie show. Niedawno pojawił się nagły komunikat "Tańca z Gwiazdami" i okazało się wówczas, że w najbliższą niedzielę nie jedna, a dwie pary odpadną z dalszej rywalizacji o Kryształową Kulę.

Komu będzicie kibicować w piątym odcinku "Tańca z Gwiazdami"? Macie swoich faworytów w osiemnastej edycji show?

