Uważasz, że kożuchy są już niemodne? Wcale nie! Na tegorocznych jesiennych pokazach pojawiały się m.in.: u Mulberry i Rag&Bone.

Klasyczny kożuch jest nie tylko ciepły, ale także nigdy nie wychodzi z mody. Jestalternatywą dla futer, nawiązują do stylu lat 70.

Można go nosić w wersji usportowionej do spodni, albo do spódnic i wysokich kozaków.

Co prawda prawdziwy kożuch to spory wydatek, ale taka inwestycja sprawdzi się przez wiele lat. W sklepach są dostępne kożuchy wykonane z ekologicznych materiałów.

