Prokuratura zabrała głos ws. śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego. Jest komentarz
Nie żyje żona Ryszarda Rynkowskiego. Edyta Rynkowska zmarła nagle w wieku 52 lat. Teraz prokuratura komentuje tragiczne informacje i potwierdza śmierć żony artysty. Wykluczono udział osób trzecich.
18 września 2025 roku polskie media obiegła przykra informacja o śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego. Edyta Rynkowska odeszła nagle w wieku zaledwie 52 lat. Prokuratura zabrała głos w sprawie. Pojawiły się informacje w sprawie przyczyny śmierci.
Żona Ryszarda Rynkowskiego nie żyje
Ryszard Rynkowski poznał swoją przyszłą żonę Edytę po jednym z występów. Młodsza od niego o ponad 20 lat kobieta od dawna interesowała się jego muzyką. Z biegiem czasu ich relacja zaczęła nabierać coraz bardziej osobistego charakteru, przeradzając się w głębokie uczucie. W 2006 roku Edyta i Ryszard Rynkowscy stanęli na ślubnym kobiercu, a dwa lata później powitali na świecie swojego syna, Ryszarda juniora. Ich związek przez lata uchodził za wyjątkowo silną relację.
Niestety 18 września 2025 roku poinformowano o nagłej śmierci Edyty Rynkowskiej. Żona gwiazdora zmarła w wieku zaledwie 52 lat. Informacja ta wstrząsnęła opinią publiczną. Trwa ustalanie przyczyn zgonu.
Prokuratura potwierdza śmierć żony Ryszarda Rynkowskiego
Dziś rano rzecznik prokuratury w Toruniu potwierdził śmierć żony Ryszarda Rynkowskiego.
Tak mogę potwierdzić, że chodzi o Edytę Rynkowską, żonę pana Ryszarda
Do mediów trafiły również najnowsze informacje na temat śledztwa prokuratury w sprawie śmierci Edyty Rynkowskiej. Choć oficjalne stanowisko wciąż nie zostało przekazane opinii publicznej, są już pierwsze ustalenia.
Wstępnie prokurator wykluczył udział osób trzecich. Ustalana będzie przyczyna śmierci kobiety
W najbliższym czasie zostanie również wykonana sekcja zwłok żony Ryszarda Rynkowskiego. Wtedy najprawdopodobniej poznamy oficjalne stanowisko prokuratury w tej sprawie.
W czwartek 18 września, o godzinie 15:30 otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że w jednym z mieszkań doszło do zgonu 52-letniej kobiety. Pod nadzorem prokuratora policjanci przeprowadzali czynności. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji
Zobacz także: