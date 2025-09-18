Wstrząsająca wiadomość dla fanów Ryszarda Rynkowskiego. Jego ukochana żona Edyta Rynkowska zmarła nagle w wieku zaledwie 52 lat. Śledczy wykluczyli udział osób trzecich, ale prowadzone jest postępowanie w sprawie jej śmierci. Niewielu pamięta, że artysta stracił również pierwszą żonę.

Reklama

Nagła śmierć Edyty Rynkowskiej. Co wiemy o okolicznościach?

Edyta Rynkowska zmarła 18 września w wieku 52 lat. O godzinie 15:30 Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego odebrało zgłoszenie dotyczące jej śmierci. Na miejscu obecny był prokurator dyżurny z Brodnicy oraz lekarz.

Według wstępnych ustaleń, śmierć nastąpiła najprawdopodobniej z przyczyn naturalnych, związanych ze schorzeniami. Śledczy wykluczyli udział osób trzecich, ale postępowanie nadal jest prowadzone.

Kim była Edyta Rynkowska? Historia miłości z Ryszardem Rynkowskim

Edyta Rynkowska była drugą żoną Ryszarda Rynkowskiego. Para poznała się po jednym z koncertów artysty. Edyta była jego fanką. Mimo znacznej różnicy wieku – dzieliło ich 22 lata – między nimi szybko zrodziła się silna więź. Przez kilka lat ukrywali swój związek, obawiając się reakcji otoczenia.

W 2006 roku pobrali się, a dwa lata później urodził się ich syn, Ryszard junior. Małżeństwo przetrwało wiele trudnych chwil, w tym dramatyczny incydent z 2016 roku, gdy artysta miał załamanie nerwowe. Mimo to wspólnie zbudowali życie na nowo.

Kolejna tragedia w życiu Ryszarda Rynkowskiego

Niewielu pamięta, że to już druga kobieta, którą utracił Ryszard Rynkowski – jego pierwsza żona Hanna zmarła na raka piersi. Z pierwszego małżeństwa miał córkę Martę, urodzoną w 1978 roku. Artysta do końca trwał u boku żony, a gdy odeszła, długo nie mógł sobie z tym poradzić.

Dopiero kiedy odeszła ja się zorientowałem, jaka w domu jest pustka mówił po latach w jednym z wywiadów.

Po śmierci Hanny, Ryszard przez lata żył w przekonaniu, że nie zazna już miłości. Dopiero relacja z Edytą odmieniła jego los. Teraz artysta musi mierzyć się z kolejną traumą.

Reklama

Pogrążonej w żałobie rodzinie przesyłamy wyrazy współczucia.