Prokuratura ujawniła informacje ws. śmierci Majtyki. Nowe ustalenia

Służby ratunkowe oraz policja zostały postawione w stan gotowości, gdy 41-letnia Magdalena Majtyka, aktorka znana z serialu „Na Wspólnej”, uznana została za zaginioną. Jej samochód został odnaleziony niedaleko leśnej drogi w Biskupicach Oławskich. Auto miało wyraźnie uszkodzony przód, co od razu przykuło uwagę funkcjonariuszy prowadzących akcję poszukiwawczą. W okolicznym lesie rozpoczęły się intensywne działania mające na celu odnalezienie zaginionej kobiety.

Magdalena Majtyka nie żyje. Prokuratura przekazała pierwsze ustalenia

Po kilku godzinach dramatycznych poszukiwań, niestety potwierdzono najgorszy scenariusz - ciało Magdaleny Majtyki zostało odnalezione w pobliżu jej rozbitego samochodu. Wrocławska policja oficjalnie potwierdziła śmierć aktorki w wydanym komunikacie. Ta tragiczna informacja natychmiast wywołała lawinę pytań i ogromne poruszenie nie tylko wśród mieszkańców regionu, ale również w całej Polsce.

Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, pierwsze oględziny miejsca tragedii nie wskazują na udział osób trzecich w śmierci Magdaleny Majtyki. Funkcjonariusze i prokuratorzy zakończyli już czynności na miejscu zdarzenia. Podkreślono, że to właśnie sekcja zwłok, której wyniki poznamy najwcześniej w poniedziałek, da odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące przyczyny śmierci i ewentualnych nieprawidłowości.

Nic nie wskazuje na udział osób trzecich. Miarodajna w tej kwestii będzie sekcja zwłok stwierdził prokurator w rozmowie z „Faktem”.

Prokuratura czeka na sekcję zwłok Magdaleny Majtyki. Będzie kluczowa

Prokuratura nie wyklucza żadnej z wersji wydarzeń, jednak na tym etapie, według wstępnych ustaleń, nic nie wskazuje na to, by w sprawie śmierci Magdaleny Majtyki brały udział osoby trzecie. Zaznaczono jednak, że dopiero sekcja zwłok może przynieść przełom w sprawie i odpowiedzieć na wszystkie nurtujące pytania. Opinia publiczna, jak również bliscy zmarłej, muszą uzbroić się w cierpliwość do momentu ogłoszenia wyników.

Dopiero ewentualnie sekcja zwłok może nam powiedzieć cokolwiek więcej. A ta sekcja na pewno nie będzie przeprowadzona prędzej niż w poniedziałek poinformował rzecznik prokuratury na łamach „Faktu”.

