41-letnia Magdalena Majtyka, znana aktorka związana z wrocławskim teatrem, zaginęła 5 marca. Poszukiwania kobiety rozpoczęły się natychmiast po zgłoszeniu zaginięcia, a w akcję zaangażowano policję i rodzinę, w tym męża aktorki - Piotra Majtykę. Niestety, już 6 marca potwierdziły się najgorsze informacje. Ciało artystki zostało odnalezione na terenie Biskupic Oławskich, w województwie dolnośląskim, w lesie położonym nieopodal Wrocławia. Komenda Miejska Policji we Wrocławiu przekazała oficjalny komunikat potwierdzający śmierć aktorki, podając, że „z przykrością potwierdzamy tragiczną informację, że zaginiona 41-letnia Magdalena Majtyka nie żyje. Ciało kobiety zostało odnalezione dzisiaj (6 marca) na terenie Biskupic Oławskich”.

Magdalena Majtyka nie żyje. Teatr, w którym pracowała, wydał pilny komunikat

Wieść o śmierci Magdaleny Majtyki wstrząsnęła środowiskiem teatralnym i publicznością. Teatr Muzyczny Capitol, z którym aktorka była silnie związana, wydał natychmiastowy komunikat o odwołaniu wszystkich zaplanowanych na najbliższy weekend przedstawień. Decyzja ta zapadła tuż po potwierdzeniu odnalezienia ciała artystki. Należy podkreślić, że chodzi m.in. o sztukę „Ahoj” - właśnie w tym przedstawieniu Majtyka miała występować w najbliższy weekend. Siedem zaplanowanych spektakli nie odbędzie się.

Szanowni Państwo, w związku z tragicznym zdarzeniem jesteśmy zmuszeni odwołać wszystkie - sobotnie i niedzielne - spektakle Teatru Małego Widza w Capitolu. Należność za bilety kupione online zwracamy automatycznie. Bilety kupione w kasie można zwracać do końca marca. Przepraszamy, z nadzieją na Państwa zrozumienie w tej trudnej dla nas, wyjątkowej sytuacji czytamy w oświadczeniu teatru.

Współpracownicy Magdaleny Majtyki żegnają aktorkę. Poruszający wpis

Teatr Małego Widza oraz współpracownicy aktorki nie kryją smutku i szoku po śmierci Magdaleny Majtyki. Na oficjalnym profilu Teatru Małego Widza w mediach społecznościowych pojawił się poruszający wpis, w którym ekipa pożegnała zmarłą aktorkę.

Dziś zgasło jedno z najjaśniejszych świateł, które rozświetlało naszą scenę i nasze serca. Magda. Nie potrafimy o tym mówić... Nie wierzymy i nie chcemy wierzyć. Zostaje cisza, smutek i wdzięczność za to, że była z nami. Myślami i sercem jesteśmy z Jej bliskimi czytamy.

Trwa śledztwo ws. śmierci Magdaleny Majtyki. Policja bada przyczyny zgonu

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu pod nadzorem prokuratury prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności śmierci Magdaleny Majtyki. Do tej pory nie podano oficjalnej przyczyny zgonu, a śledczy nie ujawniają żadnych dodatkowych szczegółów ze względu na dobro postępowania. Sprawą żywo interesują się zarówno media, jak i środowisko teatralne, dla którego odejście artystki jest niepowetowaną stratą. Wciąż nieznane są motywy i okoliczności, które doprowadziły do tej tragedii.

