Magdalena Majtyka zaginęła 4 marca 2026 roku. Jak informował jej mąż "ostatni raz była widziana w środę wieczorem na południu Wrocławia w okolicach ulicy Karkonoskiej". Wiadomo również było, że porusza się granatowym Oplem Corsą o znanych numerach rejestracyjnych. Poszukiwania niestety zakończyły się po dwóch dniach. Niestety potwierdził się najgorszy scenariusz. Policja zabrała głos.

Policja o śmierci Magdaleny Majtyki

6 marca po godzinie 14:00 poinformowano, że znaleziony został samochód poszukiwanej Magdaleny Majtyki. Podano, że pojazd był rozbity, jednak nie wiadomo było, czy są to nowe czy starsze uszkodzenia. Kilka godzin później poinformowano jednak o tragicznym zakończeniu poszukiwań Magdaleny Majtyki. Ciało 41-letniej aktorki zostało znalezione w lesie, jak podaje "Wyborcza".

Niedługo po zakończeniu poszukiwań, policja wydała komunikat ws. śmierci Magdaleny Majtyki.

Z przykrością potwierdzamy tragiczną informację, że zaginiona 41- letnia Magdalena Majtyka nie żyje. Ciało kobiety zostało odnalezione dzisiaj na terenie Biskupic Oławskich.

Śledztwo ws. śmierci Magdaleny Majtyki

Policja poinformowała również, że wszczęte zostanie również śledztwo, które będzie miało na celu wyjaśnienie przyczyn tragedii.

Na miejscu prowadzone są czynności przez policjantów pod nadzorem prokuratury. W tej sprawie wszczęte będzie śledztwo, które ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia. Rodzinie i bliskim składamy szczere wyrazy współczucia czytamy na Facebooku.

Na ten moment nie są znane żadne inne szczegóły. Z kolei na Facebooku "Wrocławskiego Reportera" podano: "W lesie koło Biskupic Oławskich znaleziono po godz. 17 ciało Magdaleny Majtyki, poszukiwanej od wczoraj aktorki z Wrocławia. Zwłoki kobiety znajdowały się kilkadziesiąt metrów od miejsca, w którym około południa odnaleziono rozbity samochód kobiety. Ciało znaleźli strażacy z OSP".

O zaginięciu Magdaleny Majtyki informował jej ukochany mąż Piotr Bartos. Mężczyzna podał ostatnie wiadome informacje o żonie. Na koniec wpisu dodał: "Madziu wróć do nas kochamy ciebie i czekamy". Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

