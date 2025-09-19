Przesłuchanie Ryszarda Rynkowskiego po śmierci żony. Prokuratura podała szczegóły

W czwartek, 18 września, media obiegła wstrząsająca informacja o śmierci Edyty Rynkowskiej, żony znanego artysty Ryszarda Rynkowskiego. Do tragedii doszło w mieszkaniu, w którym przebywała para. To właśnie tam znaleziono ciało kobiety. Informację potwierdziła Prokuratura Okręgowa w Toruniu. Na miejscu zdarzenia obecni byli funkcjonariusze policji, prokurator oraz lekarz. To właśnie lekarz stwierdził zgon Edyty Rynkowskiej i już wstępnie wykluczył udział osób trzecich. Przeprowadzono szczegółowe oględziny miejsca oraz zewnętrzne oględziny ciała. Jednakże, jak zaznaczyła Izabela Oliver z Prokuratury Okręgowej w Toruniu, ostateczna przyczyna śmierci nie może zostać podana bez wykonania sekcji zwłok.

Ryszard Rynkowski był jedynym świadkiem. Co powiedziała prokuratura?

Najbardziej szokujące informacje dotyczą obecności Ryszarda Rynkowskiego w chwili tragedii. Jak wynika z ustaleń prokuratury, to właśnie on był jedyną osobą przebywającą w mieszkaniu w momencie śmierci swojej żony. W związku z tym artysta ma zostać przesłuchany w tej sprawie.

Nie mam tej wiedzy, czy już był przesłuchany, czy jeszcze nie. Miałam wiedzę, że ma być przesłuchany dzisiaj – przekazała Izabela Oliver w rozmowie z dziennikarzami Onetu.

Prokuratura na razie nie udzieliła informacji o dalszych działaniach procesowych, czekając na wyniki sekcji zwłok, które mają rzucić nowe światło na sprawę.

Kiedy odbędzie się sekcja zwłok Edyty Rynkowskiej?

Ciało Edyty Rynkowskiej zostało zabezpieczone przez odpowiednie służby. Sekcja zwłok została zaplanowana na poniedziałek, na godzinę 9.00. Dopiero po jej przeprowadzeniu będzie możliwe jednoznaczne określenie przyczyny śmierci kobiety.

Trudno mi powiedzieć, czy dzisiaj się jakiekolwiek jeszcze informacje pojawią. Na pewno się pojawią w poniedziałek. Po sekcji będą nowe ustalenia – poinformowała rzeczniczka prokuratury.

Oczekuje się, że po uzyskaniu wyników sekcji zwłok śledczy będą mogli zdecydować o dalszym przebiegu postępowania oraz o ewentualnych kolejnych przesłuchaniach.

