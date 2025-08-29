Do tragedii doszło w czwartek wieczorem, 28 sierpnia, w Radomiu podczas pokazów AirSHOW 2025. Myśliwiec F-16 runął na ziemię i stanął w płomieniach. Za sterami maszyny znajdował się major Maciej „Slab” Krakowian – doświadczony pilot. Katastrofa zakończyła się jego śmiercią. Wciąż pozostaje mnóstwo pytań o to, jak i dlaczego do tego doszło.

Reklama

Prokuratura komentuje niepokojące pogłoski o kłótni tuż przed startem F-16

Dzień po katastrofie rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Piotr Antoni Skiba, odniósł się do nieoficjalnych doniesień medialnych o możliwej kłótni między pilotem a organizatorami lub kontrolerami lotu tuż przed startem. Według tych pogłosek, major Krakowian miał być pod presją, by wykonać bardziej rozbudowaną akrobację niż wcześniej ustalono.

Skiba podkreślił, że prokuratura nie otrzymała oficjalnych informacji potwierdzających te relacje. Jednak w rozmowie z Polsat News zaznaczył, że pojawiły się już pytania od dziennikarzy „odnośnie takiego faktu, który miał zaistnieć”. Śledczy nie wykluczają żadnego scenariusza.

Prokuratura bada okoliczności katastrofy F-16

Na miejscu katastrofy w Radomiu rozpoczęto intensywne działania śledcze. Prokuratura potwierdziła zabezpieczenie czarnej skrzynki F-16, która zostanie szczegółowo przebadana, być może również poza granicami Polski. Rzecznik prokuratury poinformował, że wszystkie rozmowy między pilotem a wieżą są zarejestrowane i zostaną poddane analizie.

Wszystkie rozmowy, które są między pilotem a wieżą, są zarejestrowane. poinformował Skiba.

Oprócz nagrań analizowana będzie również pełna dokumentacja lotu. Czynności procesowe objęły obszar około 20 hektarów, na którym rozrzucone były szczątki maszyny.

Po przejściu około kilometra pasa startowego widzieliśmy bardzo dużo części samolotu, które muszą zostać obejrzane relacjonował Skiba.

Do sprawy katastrofy F-16 zaangażowano aż 14 prokuratorów. Na miejscu pracuje także Żandarmeria Wojskowa, która prowadzi przesłuchania świadków oraz zabezpiecza dowody. Prokuratura zapewnia, że zostaną sprawdzone wszystkie możliwe hipotezy, w tym te dotyczące presji na pilota oraz możliwego konfliktu przed startem.

Śledczy liczą, że to właśnie zarejestrowane rozmowy i dane z czarnej skrzynki dostarczą odpowiedzi na pytania o przyczyny katastrofy, która wstrząsnęła opinią publiczną w Polsce.

Kim był major Maciej Krakowian?

Za sterami rozbitego myśliwca F-16 znajdował się major Maciej Krakowian, znany w środowisku lotniczym pod pseudonimem „Slab”. Pilot uchodził za doświadczonego członka sił powietrznych. Jego tragiczna śmierć poruszyła środowisko wojskowe oraz opinię publiczną. Sekcja zwłok majora została zaplanowana na piątek, 29 sierpnia.

Reklama

Zobacz także: Powiedział to podczas lotu. Ostatnie słowa pilota F-16 łamią serce