Katastrofa F-16 w Radomiu. Śledztwo trwa, loty zawieszone, czarna skrzynka zabezpieczona

Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek podczas przygotowań do AirSHOW w Radomiu. Myśliwiec F-16, który wystartował z bazy wojskowej, rozbił się, powodując śmierć pilota. Ofiarą katastrofy był major Maciej Krakowian – doświadczony pilot służący w bazie w Krzesinach. W piątek, w miejscu jego służby, pojawił się wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślił on, jak wielkim szacunkiem cieszył się tragicznie zmarły żołnierz wśród kolegów i dowódców.

Prokuratura wszczęła śledztwo po katastrofie F-16 w Radomiu

Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała o wszczęciu śledztwa w sprawie „spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym skutkującej śmiercią osoby kierującej samolotem”. Jak przekazał rzecznik Piotr Skiba, rozpoczęto intensywne działania procesowe. Do Radomia skierowano prokuratorów, którzy przeprowadzili oględziny miejsca tragedii. Równocześnie rozpoczęto czynności w jednostce wojskowej, z której wystartował samolot.

W odpowiedzi na katastrofę, Ministerstwo Obrony Narodowej podjęło decyzję o zawieszeniu wszystkich lotów myśliwców F-16 – z wyjątkiem operacji bojowych. Decyzję tę ogłosiło Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Jednocześnie poinformowano o tymczasowym wycofaniu udziału wojska w pokazach lotniczych. Działania te są bezpośrednią konsekwencją tragedii w Radomiu i mają obowiązywać do odwołania.

Odnaleziono czarną skrzynkę po katastrofie F-16

W toku postępowania zabezpieczono rejestrator lotu – tzw. czarną skrzynkę. Jak poinformował Skiba, urządzenie zostało przekazane przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Zostanie ono poddane analizie w specjalistycznym laboratorium – najprawdopodobniej za granicą – przy udziale polskich prokuratorów. Dane z rejestratora mogą okazać się kluczowe w ustaleniu przyczyn katastrofy.

Zabezpieczono ciało Macieja Krakowiana

Ciało majora Macieja Krakowiana zostało dokładnie zbadane w miejscu katastrofy, a następnie przewiezione do zakładu medycyny sądowej w Warszawie. Jeszcze w piątek, 29 sierpnia, zaplanowano sekcję zwłok z udziałem prokuratora. Sekcja ma zostać przeprowadzona przy użyciu specjalistycznego sprzętu, w tym tomografu komputerowego. Celem jest jak najszybsze ustalenie przyczyn zgonu i przekazanie ciała rodzinie.

Katastrofa F-16 wywołała ogromne poruszenie. Maciej Krakowian był kochającym mężem i ojcem, jego śmierć to nie tylko strata dla polskiego wojska, ale i prywatny dramat rodziny pilota.

