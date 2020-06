Projektant, który chwalił styl Agaty Dudy, był wymyślony przez TVP? Christian Paul próbuje przekonać o swojej autentyczności

"Wiadomości" TVP wyemitowały materiał przedstawiający podsumowanie kadencji Agaty Dudy. Po jego emisji w sieci zawrzało, wszystko z powodu amerykańskiego stylisty Christiana Paula, który pochwalił stylizacje Pierwszej Damy. Internauci postanowili sprawdzić w sieci kim on jest i okazało się, że nikt taki nie istnieje. Zbulwersowani widzowie domagali się wyjaśnień. W sieci pojawiły się konta społecznościowe wcześniej wspomnianego gościa materiału, który zapewnia o swojej autentyczności. Czy są wiarygodne?

Zobacz także: Agata Duda i Małgorzata Trzaskowska założyły konta na Instagramie! Która wypada lepiej?

Christian Paul założył konto na Twitterze i zapewnia, że nie jest wymyśloną postacią na potrzeby materiału TVP, tak jak twierdzą widzowie. Po zamieszaniu jakie wybuchło po emisji materiału podsumowującego kadencję Agaty Dudy, w którym przedstawiono go jako zagranicznego znawcę mody, w sieci zawrzało. Zaciekawieni internauci sprawdzili jego nazwisko, a kiedy nie mogli znaleźć żadnych informacji o jego działalności, zaczęli domagać się wyjaśnień, jednak autorka materiału zablokowała swoje konta społecznościowe.

Widzowie jednak nie odpuścili i dalej szukali informacji o osobie, która zachwalała styl Agaty Dudy w "Wiadomościach". Znaleźli go na Instagramie (przedstawiał się tam jako projektant i przedsiębiorca stacjonujący w Chicago, Miami i Warszawie) oraz na LinkedIn (jako Christiana Farbaniec, pracownika sektora big data oraz absolwenta zarządzania uniwersytetu w Chicago), jednak jego profil zniknął z sieci. Brak informacji o modowej działalności znanego eksperta dodatkowo podważała jego wiarygodność. Powstało jednak konto na Twitterze, na którym projektant postanowił zapewnić o swojej autentyczności:

W sieci istnieje także profil na Youtubie Christian Paul Designs, na którym dostępne są 3 filmy. Profil został założony 23 czerwca (po materiale TVP), a komentarze są wyłączone.

Zobacz także: Rafał Trzaskowski i jego żona pokazali zdjęcia ze swojego ślubu! "18 lat temu zostałem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie"

Wiadomości opublikowały materiał, w którym wypowiadał się amerykański projektant Christian Paul. Internauci sprawdzili jego autentyczność i okazało się, że nie ma o nim wzmianek w sieci. Wczoraj na Twitterze pojawiło się jego konto, na którym potwierdza swoją autentyczność.

It's come to my attention I'm not real ;) well thank you for all the love. I am truly blessed. Please enjoy my designs and if you like anything. I will gladly design something for you. #Poland #fashion #ThankYou