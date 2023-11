Czy czwarta edycja programu "Projekt Lady" była hitem ramówki TVN? Wielki finał najnowszej odsłony show już za nami. W miniony poniedziałek widzowie zobaczyli ostatni odcinek hitu TVN prowadzonego przez Małgorzatę Rozenek-Majdan, z którego dowiedzieliśmy się, która z uczestniczek przeszła największą przemianę i wygrała program. Jak już wiemy, w finale spotkały się 19-letnia Agata Mielcarz z Bratkowa, 23-letnia Liubov Miruk z Bielska-Białej i 23-letnia Dominika Wiącek z Kielc. Ostatecznie okazało się, że czwartą edycję "Projektu Lady" wygrała Liubov Miruk! Wszyscy fani programu z pewnością czekają już na nową odsłonę show. Ale zanim dowiemy się, czy TVN planuje piątą edycję "Projektu Lady" zobaczcie, ile osób oglądało 4. sezon!

"Projekt Lady" hitem TVN!

Jak informuje portal wirtualnemedia.pl, czwartą edycję "Projektu Lady", który był emitowany w poniedziałki o godzinie 21:30, oglądało średnio 1,29 mln widzów! Chociaż w porównaniu do trzeciego sezonu program stracił 270 tysięcy widzów, to okazuje się, że stacja TVN w czasie nadawnia show wciąż była liderem na rynku telewizyjnym. Co ciekawe, najwięcej osób przyciągnął odcinek wyemitowany 8 lipca- wtedy uczestniczki "Projektu Lady", Roksana i Natalia, pojawiły się w redakcji Party.pl i musiały przeprowadzić wywiad z Kasią Dziurską i Emilianem Gankowskim. Program oglądało wówczas 1,43 mln widzów!

Według doniesień portalu wirtualnemedia.pl wpływy z reklam z ostatniej serii "Projektu Lady" wyniosły 15,84 mln złotych.

Oglądaliście ostatnią odsłonę programu "Projekt Lady"? Czekacie już na piąty sezon show?

