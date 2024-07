W jesiennych ramówkach największych stacji telewizyjnych w Polsce nie zabraknie pięknych kobiet. Szczególną uwagę przykuwa modowe show "Projektanci na start", w którym zobaczymy Anetę Kręglicką i Marcelinę Zawadzką. Przypomnijmy: Wielka gwiazda poprowadzi nowe modowe show

Konkursy Miss Polonia od zawsze cieszyły się dużą popularnością, a dla ich uczestniczek bardzo często były to drzwi do dużej kariery. Przekonała się o tym również Paulina Krupińska, zdobywczyni tytułu za rok 2012, dla której korona miss była przepustką do kariery w show-biznesie. Paulina gościła m.in. u Kuby Wojewódzkiego. Jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, Krupińska będzie twarzą Pytania na Śniadanie. Piękna miss poprowadzi cykl, podczas którego będzie uprawiać różne sporty i pokazywać jak można pielęgnować i dbać o ciało. Paulina obecnie przygotowuje się też do wyborów Miss Universe, które odbędą się w Rosji. Zobacz: Piękna Miss Polonia na imprezie u rosyjskiego miliardera

Podobnie potoczyły się losy Marceliny Zawadzkiej, która najpierw zachwyciła jurorów i telewidzów konkursu miss, by potem podbić również salony. Opłaciło się - Marcelinę zobaczymy w roli prowadzącej program "Projektanci na Start" transmitowany przez stację FoxLife. W tym samym show przewodniczącą jury będzie Aneta Kręglicka - chyba najbardziej znana miss w Polsce i na świecie, która jest żywym przykładem, że uroda i inteligencja mogą iść w parze.

Równie dobrze w show-biznesie radzą sobie też inne miss - Bogna Sworowska, która wciąż jest obecna na salonach, a na co dzień zajmuje się prowadzeniem świetnie prosperującej agencji PR. Markę ze swojego nazwiska wyrobiła też Ewa Wachowicz - prowadzi swój program w telewizji oraz aktywnie promuje różnego rodzaju produkty.

Będziecie kibicować polskim miss tej jesieni?

